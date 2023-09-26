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02:34, 26 сентября 2023Силовые структуры

Российский учитель сел на 12 лет за продажу наркотиков подросткам

На Кубани бывший учитель дал попробовать наркотики подросткам и сел на 12 лет

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

36-летний бывший учитель иностранного языка в Краснодарском крае, который подсадил на наркотики двух подростков, получил 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает краевая прокуратура в своем Telegram-канале.

Установлено, что подсудимый ранее работал в образовательных учреждениях Кореновского района. В апреле прошлого года мужчина уговорил знакомых подростков 16 и 17 лет употребить синтетический наркотик внутривенно у него в квартире. После этого у юношей появилась наркотическая зависимость, один из них был госпитализирован в медучреждение с диагнозом постинъекционная флегмона правого плеча.

Мужчина признан виновным в совершении двух преступлений по двум пунктам части 3 статьи 230 УК РФ. Подсудимый признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в городе Канске Красноярского края психолог обозвала мальчика придурком, ударила его и попала на видео. Директор школы, в которой было снято видео, рассказала, что после случившегося психолог, которая также ведет уроки в начальных классах, продолжила работу.

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    Екатерина Подвигина
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