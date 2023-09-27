Автор фильма «Айта» ответил на вопрос об отзыве у фильма прокатной лицензии

Автор фильма «Айта» отказался комментировать отзыв у фильма прокатной лицензии

Якутский режиссер Степан Бурнашев отреагировал на решение Министерства культуры России отозвать прокатное удостоверение у фильма «Айта», режиссером которого он является. Бурнашев заявил «Ленте.ру», что ему известно об отзыве прокатного удостоверения, и добавил, что пока не готов комментировать ситуацию.

«Только узнал (об отзыве прокатного удостоверения — прим. «Ленты.ру»), пока ничего комментировать [не готов]», — сказал он.

Ранее Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Айта». «Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023», — говорится в реестре прокатных удостоверений фильмов.

Ранее Роскомнадзор направил в российские онлайн-кинотеатры требование удалить из своих библиотек фильм «Айта». Представители ведомства усмотрели в киноленте содержание «деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России».

Премьера «Айты» состоялась 30 марта 2023 года. Картина рассказывает историю расследования гибели девочки по имени Айта, в убийстве которой подозревают местного сотрудника полиции. Кассовые сборы фильма составили более 26 миллионов рублей при бюджете 4 миллиона рублей, что сделало картину самым кассовым якутским кинопроектом. «Айта» вошла в конкурсную программу кинофестиваля «Зимний»: ее режиссер Степан Бурнашев получил награду фестиваля за лучшую режиссуру, а актер, сыгравший главную роль Иннокентия Луковцева, был признан лучшим актером фестиваля.