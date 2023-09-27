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18:27, 27 сентября 2023Наука и техника

Все игры серии FIFA убрали из продажи

Игры серии FIFA убрали из продажи после выхода симулятора EA Sports FC

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Компания EA Sports удалила все серии футбольного симулятора FIFA с цифровых площадок. Об этом сообщает издание TechRadar.

На исчезновение игр обратили внимание пользователи соцсетей. 26 сентября посетитель X (бывшая соцсетьTwitter) под ником MauroNL заметил, что игры FIFA убрали из всех известных цифровых магазинов, включая Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store и Nintendo eShop.

По словам журналистов медиа, все известные серии футбольного симулятора — от FIFA 14 до FIFA 23 — оказались недоступными для покупки и скачивания. Серии FIFA 22 и FIFA 23 остались только в рамках платной подписки EA Play. Специалисты предположили, что игры серии FIFA удалили сразу после появления EA Sports FC в раннем доступе 21 сентября.

В EA Sports никак не прокомментировали произошедшее. В 2022 году стало известно, что EA Sports разорвала контракт с Международной федерацией футбола (FIFA), в рамках которого выпускала игры под названием FIFA.

Electronic Arts представила первый трейлер футбольного симулятора EA Sports FC 24 в середине июля. Выпуск игры запланирован на 29 сентября.

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    Андрей Ставицкий
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