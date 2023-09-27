Мужчина пригласил женщину на свидание и попросил помочь с замороженными крысами

Американке пришлось возить замороженных крыс на свидании

Женщина из США рассказала необычную историю первого свидания с будущим мужем, во время которого ей пришлось возить замороженных крыс. Она поделилась ей в эссе для Insider.

Мелисса Харт переехала из Калифорнии в Орегон после развода со своим первым мужем, когда ей было около 30 лет. Однажды она пошла в парк, чтобы погулять с бездомными щенками, которых взяла на передержку, и случайно встретилась с Джонатаном, который тоже выгуливал собаку. Они разговорились о хищных птицах, и мужчина пригласил ее на свидание.

«Хочешь съездить со мной на два часа в Портленд, чтобы помочь забрать оттуда 270 килограммов замороженных крыс и перевезти их сюда?» — предложил Джонатан Мелиссе. Американка согласилась. Оказалось, что мужчина занимается реабилитацией хищных птиц — таких, как орлы, совы и ястребы. В итоге Харт помогала ему грузить коробки с крысами в автомобиль. После Джонатан попросил Мелиссу почистить вольеры в «Центре для хищных птиц», где он работал, и ей понравилась эта идея.

Вскоре Джонатан сделал Мелиссе предложение, и они поженились. Во время церемонии кольца им подал виргинский филин. Благодаря случайной встрече женщина нашла не только мужа, но и свое призвание. Теперь она дрессирует сов и читает лекции об окружающей среде детям и взрослым.

Ранее сообщалось, что четыре посетителя парка Килларни в канадской провинции Онтарио обратились к врачам после нападения разъяренного большого рогатого филина по кличке Макс. После нападения местные власти временно закрыли расположенную площадку для кемпинга, где произошла атака.

