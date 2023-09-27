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08:13, 27 сентября 2023Мир

В Польше проверят эсэсовца Хунки на участие в геноциде поляков

В Польше проверяют Хунки на участие в геноциде поляков во Львовской области

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Институт национальной памяти (ИНП) Польши проверяет, участвовал ли бывший эсэсовец Ярослав Хунки в геноциде поляков во Львовской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь ИНП Рафал Лешкевич, передает РИА Новости.

По словам Лешкевича, после получения информации о Хунки и приветствия его овациями в парламенте Канады прокурор начал анализ томов дела о преступлениях в Гуте Пеняцкой. Прокуроры «анализируют имеющиеся у них документы, проверяя, участвовал ли проживающий в Канаде украинский боец СС в преступлениях против поляков».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал Хунки. На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. На фоне скандала спикер парламента Канады Энтони Рота объявил об отставке.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский заявил, что Варшава потребовала извинений от Канады за приглашение и чествование Хунки. Он также добавил, что Польша никогда не согласится с «обелением нацистских преступников». Позже министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил о мерах по возможной экстрадиции Хунки из Канады.

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    Марина Совина
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