Возможность самостоятельно отремонтировать iPhone 15 оценили

Специалисты iFixit назвали уровень ремонтопригодности iPhone 15 низким

Инженеры iFixit оценили уровень ремонтопригодности новых смартфонов Apple. Об этом сообщается на сайте компании.

Специалисты фирмы, изучающей устройство гаджетов, заявили, что смартфоны линейки iPhone 15 имеют примерно ту же конструкцию, что и аппараты серии iPhone 14. Девайсы можно разобрать самостоятельно, но домашний ремонт осложняется ограничениями Apple.

В отчете iFixit отмечается, что iPhone 15 и прочие девайсы серии имеют отличный дизайн, который дает возможность заменить некоторые детали гаджетов самостоятельно. При этом уровень ремонтопригодности аппаратов в целом назвали низким, оценив его в 4 балла из 10.

По словам инженеров, смартфоны Apple имеют многочисленные программные ограничения, которые мешают замене компонентов. Так, при установке новых объективов камера iPhone 15 может перестать работать. «Если вы хотите заменить дисплей, батарею или основную камеру на iPhone Pro Max 15 самостоятельно, вы физически можете это сделать, но это будет заблокировано программным обеспечением», — подчеркнули авторы отчета.

В конце сентября энтузиасты iFixit понизили рейтинг ремонтопригодности iPhone 14. Осенью 2022-го эксперты выдали смартфону Apple рейтинг 7 баллов, но спустя год снизили его до 4 баллов.