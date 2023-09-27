Сына Ковальчука вызвали в юношескую сборную России по футболу

Сына хоккеиста Ковальчука Филиппа вызвали в юношескую сборную России по футболу

Филиппа Ковальчука, сына олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука, вызвали в юношескую сборную России по футболу. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Команда спортсменов до 14 лет проведет учебно-тренировочный сбор в Москве. После этого сборная выступит на турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдет в Минске с 3 по 8 октября.

Ковальчуку-младшему 14 лет. Он играет на позиции полузащитника и тренируется в академии бразильского «Сан-Паулу».

Илья Ковальчук — чемпион Игр-2018. Также в его активе два золота чемпионатов мира. Более десяти лет россиянин выступал в Национальной хоккейной лиге за разные клубы. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина в 2021 году.