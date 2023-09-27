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23:34, 27 сентября 2023Спорт

Махачев ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что не думает о завершении карьеры

Фото: Jasmin Frank-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев ответил на вопрос о завершении карьеры. Его слова приводит UFC Eurasia в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что не думает об этом. «Я вчера сдавал тесты на свое общее физическое состояние, и от года в год показатели только растут. На этот раз я сдал намного лучше, чем даже ожидал мой тренер, так что я не стою на месте, не иду назад», — подчеркнул он.

Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. Он завоевал пояс в октябре 2022 года, досрочно победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Впоследствии он успешно защитил титул в поединке против австралийца Александра Волкановски — чемпиона организации в полулегком весе.

Всего в карьере россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. 21 октября ему предстоит очередная защита титула — реванш против Оливейры.

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    Дарья Коршунова
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