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07:15, 27 сентября 2023Среда обитания

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили после того, как оно было перекрыто утром в среду, 27 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении. Причины остановки проезда автотранспорта не уточнили.

Движение машин по Крымскому мосту также перекрывали в понедельник, 25 сентября. Причины остановки проезда автомобилей не уточнялись. Спустя час движение возобновили.

Во вторник, 26 сентября, работу Керченской паромной переправы в Крыму приостановили из-за ухудшения погодных условий.

По данным управления Росгидромета по Крыму, 26 и 27 сентября на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду. Уже объявлено штормовое предупреждение.

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    Марина Совина
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