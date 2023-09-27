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20:21, 27 сентября 2023Среда обитания

Крымский мост временно закрыли для движения второй раз за день

Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей второй раз за день

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Вечером в среду, 27 сентября, Крымский мост временно закрыли для проезда автомобилей. Движение приостанавливается второй раз за день. Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — написано в сообщении. Публикация появилась в 19:42 мск. При этом в 19:00 затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон моста не наблюдалось.

В последний раз движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали утром в среду менее чем на 20 минут. Перед этим проезд был остановлен примерно на час в понедельник, 25 сентября.

Ранее сообщалось о приостановке работы Керченской паромной переправы в Крыму. Причиной стало ухудшение погодных условий. По данным управления Росгидромета по Крыму, 26 и 27 сентября на полуострове ожидалось усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду. Было объявлено штормовое предупреждение.

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