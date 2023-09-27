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20:35, 27 сентября 2023Экономика

Цены на нефть рекордно выросли

Баррель нефти Brent на лондонской бирже подорожал до $96,9
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Цены на нефть на лондонской бирже ICE в среду 27 сентября рекордно выросли. Стоимость ноябрьских фьючерсов превысила уровень в 96 долларов впервые с 14 ноября 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме цены баррель марки Brent доходили до 96,9 доллара за баррель, с начала дня они выросли более чем на три процента. К моменту написания материала стоимость барреля основной бенчмарк скорректировались до 96,77 доллара.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с доставкой в феврале на лондонской бирже поднялась более чем на 3,5 процента, до 93,75 доллара за баррель. На максимуме цены доходили до 93,89 доллара.

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Ранее представители отрасли заявили, что в обозримом будущем мировые цены на нефть могут подняться до 120-150 долларов за баррель. Это произойдет из-за сокращения объемов предложения на фоне отсутствия новых площадок для бурения. По мнению экспертов, резкое подорожание сырья вызовет «шок» на американском энергетическом рынке.

Аналитики The Walls Street Journal (WSJ) назвали рост мировых цен на нефть одним из главных рисков для экономики США. Удорожание сырья может привести к дальнейшему повышению стоимости бензина на внутреннем рынке, что станет предпосылкой для ускорения потребительской инфляции, заявили опрошенные эксперты.

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    Вячеслав Агапов
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