В США назвали важное отличие России от Украины

Журналист Такер Карлсон: Россия более христианская страна, чем Украина

Россия является более христианской страной, чем Украина, где преследуют верующих. Об этом рассказал американский журналист и телеведущий Такер Карлсон, выступая на религиозном мероприятии.

Свое выступление журналист опубликовал в соцсети X.

«Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?» — возмутился Карлсон.

Как отметил телеведущий, «одна из этих стран» ранее арестовала священников и закрыла церкви при помощи армии и полицейских.

«И это была не Россия», — уточнил он.

Ранее телеведущий заявил, что большая часть американцев против военных действий на Украине, однако руководство страны пренебрегает их мнением и продолжает свой «антидемократический проект».

Помимо этого, президента США Джо Байдена упрекнули в неспособности убедить американцев в важности помощи Украине. Отмечалось, что, по данным недавнего опроса CNN, большая часть населения выступает против того, чтобы Конгресс санкционировал дополнительное финансирование Киева.