Песков прокомментировал обращение Хиллари Клинтон к Путину

Песков ответил Клинтон, съязвившей в адрес Путина по поводу расширения НАТО

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон подменяет понятия, говоря о вине российского лидера Владимира Путина в расширении НАТО. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия», — прокомментировал он слова Клинтон, которая, по его словам, упускает из виду «многочисленные волны расширения НАТО».

Песков отметил, что западные страны проигнорировали «настойчивые предложения президента Путина» обсудить расширение альянса и подписать подготовленный российской стороной договор. «Здесь совершенно ясно становится, что стало причиной специальной военной операции, которая проводится и продолжается», — подытожил представитель Кремля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Путин недооценил военные силы Украины, рассчитывая, что конфликт ослабит НАТО. Вместо этого альянс принимает новых членов, и это говорит о единстве всех участников блока, указал генсек.