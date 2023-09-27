Германию, Данию и Швецию призвали ускорить расследование по «Северным потокам»

В СБ ООН призвали Германию и Данию ускорить расследование по «Северным потокам»

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан призвал Данию, Швецию и Германию не затягивать с расследованиями обстоятельств диверсии на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день результаты расследований трех стран остаются иллюзорными. «Чем дольше они медлят, тем сложнее будет собрать доказательства и раскрыть правду, тем больше сомнений и спекуляций это будет вызывать и тем меньше доверия будут вызывать результаты расследования», — подчеркнул он.

Гэн Шуан выразил надежду, что Дания, Швеция и Германия будут активно реагировать на обеспокоенности международного сообщества и объявят о прогрессе в расследованиях своевременно.

Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что США подорвали трубопроводы «Северный поток» из-за боязни потерять влияние на ФРГ и Европу. Кроме того, журналист привел информацию об отчетах по диверсии. Отчеты об операции в Норвегии посылались лишь главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу, он поддерживал контакт с Байденом и организаторами теракта.