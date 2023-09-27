Новак: кабмин предложил полностью запретить вывоз топлива, купленного на рынке

В России предложили полностью запретить экспорт одного вида топлива. Об этом заявил зампредседателя правительства Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Кабинет министров намерен ограничить вывоз бензина, купленного на рынке, а не произведенного на территории России, объяснил Новак. Новый шаг в борьбе с серым экспортом топлива необходим для дальнейшего снижения цен и борьбы с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Кроме запрета экспорта в правительстве предложили увеличить для перекупщиков топлива заградительную пошлину на нефтепродукты с 20 до 50 тысяч рублей и скорректировать нефтяной демпфер за счет увеличения коэффициента, пониженного с 1 сентября. Соответствующие меры по стабилизации топливного рынка будут приняты в ближайшее время, пообещал зампред правительства.

По словам Новака, коррекция цен на нефтепродукты за последние дни на бирже отражает реальную ситуацию на рынке: после ограничения экспорта из страны цены на бензин и дизель снизились на 20 и 16 процентов соответственно. Власти ждут, что стоимость топлива продолжит снижаться — для этого в том числе от торгов отстранили трейдеров, использовавших недобросовестные практики на бирже.

Из-за резкого роста цен на нефтепродукты 21 сентября в России запретили вывоз из страны бензина и дизельного топлива. Меру объяснили необходимостью снижения цен, борьбой с серым экспортом, а также дефицитом топлива для сельского хозяйства, угрожающим срывом уборочной кампании и посевных работ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Однако после резкого снижения оптовые цены на бензин и дизель на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снова начали расти. Представители рынка объяснили ожидаемый отскок цен увеличившимся спросом на подешевевший товар и надеждой на быструю отмену экспортных ограничений. По мнению экспертов топливной отрасли, если меры затянутся, нефтекомпаниям придется снижать переработку, а вслед за этим и выпуск топлива.