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19:44, 27 сентября 2023Забота о себе

Названы способы справиться со стрессом и бессонницей

Фото: Anthony Tran / Unsplash

Психотерапевт клиники «Ниармедик» Хлоя Милавица призвала сократить время пользования гаджетами ради здорового сна и крепких нервов. Этот и другие способы борьбы со стрессом и бессонницей врач назвала «Ленте.ру».

Вопреки распространенному убеждению, стресс и депрессия — это не выдумка страдающего от них человека, а реальный физиологический процесс, заявила психотерапевт. Люди переживают стресс регулярно, но проблемой он становится, когда набирает силу и длится долго, истощая организм.

Из-за постоянного стресса возникает бесконечная усталость, нарастает тревожность, возникает апатия и упадок сил, бессонница, изменение аппетита, головные боли. К похожим состояниям также приводит железодефицит, анемия, недостаточность витаминов В12 и D, нарушения в работе щитовидной железы и печени

Хлоя Милавицапсихотерапевт

Собеседница «Ленты.ру» уверяет, что справиться с этими состояниями все же можно. В первую очередь на помощь придут режим дня, при котором ложиться спать нужно до полуночи, настаивает Милавица.

Физическая активность в течение дня поможет поддерживать тонус в организме, продолжила врач. «Если вы вынуждены весь день проводить в кресле, то хотя бы раз в час нужно встать, походить, сделать несколько приседаний или несложных упражнений», — говорит психотерапевт.

Необходимо использовать любую возможность двигаться: пользоваться лестницей, а не лифтом, ходить пешком, а не ездить на транспорте

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Во время борьбы со стрессом и бессонницей придется обойтись без содержащих кофеин напитков, заявила Милавица. Кроме того, за час-два до сна нужно устраивать «цифровой детокс» — не пользоваться гаджетами, не смотреть телевизор. Таким способом, по словам врача, можно наладить выработку гормона сна мелатонина.

В то же время психотерапевт отметила, что нельзя полностью избегать негативных эмоций. Непрожитые эмоции могут накапливаться и со временем приводят к тревожности, депрессивным симптомам и психосоматическим расстройствам.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина рассказала о связи интернета и риска развития деменции. По ее словам, пожилым людям, пользующимся интернетом, реже грозит старческое слабоумие.

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    Вера Владзиевская
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