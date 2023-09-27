МИД Германии отреагировал на чествование ветерана СС в канадском парламенте

В МИД Германии назвали неприемлемым чествование ветерана СС в парламенте Канады

Чествование бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады неприемлемо, заявил официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер. Его цитирует ТАСС.

«Этот инцидент в канадском парламенте неприемлем, о чем ясно заявило и правительство Канады», — сказал дипломат.

По его словам, немецкому послу, присутствовавшему в тот день на мероприятии в канадском парламенте, об истинной личности Хунки, а именно о том, что он был членом СС, не было известно.

Ранее в МИД России заявили, что связи Канады с нацистами отразятся на двусторонних отношениях. «Заигрывания с нацистами и систематические враждебные выпады Оттавы без последствий не останутся», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.