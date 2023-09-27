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13:20, 27 сентября 2023Россия

Володин назвал Зеленского позором еврейского народа

Председатель Госдумы Володин назвал Зеленского позором еврейского народа

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя скандал вокруг чествования 98-летнего ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте Канады, назвал Владимира Зеленского позором еврейского народа. Об этом спикер нижней палаты парламента написал в Telegram.

По его словам, Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо «спрятались за спину» спикера палаты общин, возложив на него ответственность за инцидент.

Володин обратил внимание, что Зеленский, родившийся в еврейской семье, «выжидает, всем видом показывая, что как будто его там не было». Он также напомнил, что канадский премьер отказался извиняться за произошедшее. Спикер Госдумы считает, что Трюдо должен понести ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма и уйти в отставку. Аналогичное мнение он высказал и в отношении Зеленского.

Политик добавил, что своим участием в чествовании бывшего члена СС Зеленский и Трюдо оскорбили пять миллионов жертв нацистов, а также показали свое пренебрежение к геноциду еврейского, польского и русского народов.

«Эта ситуация всем показала, что тщательно Вашингтон и Брюссель пытались скрыть: Зеленский — нацист, а руководство США и стран Европы поддерживают нациста и нацистский режим на Украине», — написал Володин.

Он подчеркнул, что именно поэтому денацификация является принципиальной задачей специальной военной операции. «Возрождение нацизма необходимо остановить», — заключил спикер Госдумы.

Ранее спикер парламента Канады Энтони Рота подал в отставку на фоне скандала с чествованием ветерана СС.

22 сентября на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего ветерана 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, которого спикер палаты общин Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Инцидент вызвал волну возмущения как в России, так и в странах Запада.

25 сентября посол Польши в Канаде Витольд Дзельский заявил, что Варшава потребовала извинений от Канады за приглашение и чествование Хунки. Он также добавил, что Польша никогда не согласится с «обелением нацистских преступников».

Кроме того, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что необходимо прекратить поддержку Украины. По его словам, Зеленский и Трюдо «пытаются сделать вид, что не знали» об этом.

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    Сергей Истомин
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