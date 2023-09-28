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10:15, 28 сентября 2023Россия

Атаку украинской ДРГ на Белгородскую область отразили

Shot: российские военные отразили атаку ДРГ ВСУ в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие отразили атаку диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, пограничники отразили атаку в ходе боя у села Староселье. Стрельба прекратилась около 9:30 по московскому времени, но угроза новой атаки пока сохраняется. Известно, что из-за попытки ДРГ прорваться на территорию России в Краснояружском районе Белгородской области зафиксировали проблемы со связью.

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    Анастасия Шейкина
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