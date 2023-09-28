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18:17, 28 сентября 2023Из жизни

Ворвавшиеся на пикник медведи съели котлеты для бургеров и запили их кока-колой

Daily Mail: в США медведи ворвались на пикник и съели котлеты для бургеров

В США два медведя ворвались на пикник группы друзей, съели их еду и попали на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Мелани Фри из города Нейпервилл, штат Иллинойс, рассказала, что вместе с друзьями готовила бургеры на улице у леса, когда увидела, как к ним приближаются медведи. Девушка попыталась отпугнуть хищников громкими звуками. «Мы начали кричать, стучать кастрюлями и всячески пытались их отпугнуть, но они не реагировали. Мы быстро выключили гриль, схватили приготовленные бургеры и побежали в дом, так как были очень напуганы», — рассказывает она.

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Друзья поднялись на второй этаж дома, вышли на балкон и стали наблюдать за медведями. Один из хищников подошел к грилю, лапой открыл его крышку и начал есть сырые котлеты для бургеров. Вскоре к нему присоединился сородич. Одному из медведей также удалось проткнуть банку диетической кока-колы, которой он запил съеденное мясо.

Ранее сообщалось, что на Курилах медведь пробрался в лагерь туристов, украл суп и попал на видео. На кадрах взрослый медведь выходит к полевой кухне палаточного лагеря и проверяет стол, на котором стоит кастрюля с супом и тарелки.

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    Алиса Удовик
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