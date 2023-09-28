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10:30, 28 сентября 2023Интернет и СМИ

Провальную политику Байдена в области климата назвали подарком России

Newsweek: провальная политика Байдена в области климата стала подарком Путину

Фото: Leah Millis / Reuters

Провальная политика президента США Джо Байдена в области климата стала подарком России и ее лидеру Владимиру Путину. Такое мнение выразил обозреватель Маркуэйн Маллин в колонке для американского журнала Newsweek.

«Наиболее значимый вклад, который Соединенные Штаты могли бы внести в военные действия на Украине, — восстановить американскую энергетическую независимость. (...) Но президент Джо Байден делает прямо противоположное, подрывая энергетическую независимость США и оказывая президенту России Владимиру Путину важнейшую помощь», — написал Маллин.

Автор колонки считает, что меры, которые принимает американский лидер для защиты климата, наносят ущерб США, а также подрывают возможность оказывать помощь Украине. Он назвал провальную политику Байдена в области климата подарком России и Путину.

Обозреватель, в частности, напомнил, что в рамках климатической программы американский лидер ввел запрет на бурление скважин более чем на десять тысяч акров (примерно четыре тысячи гектаров) в национальном нефтяном заповеднике Аляски. Причем, как уточнил Маллин, эта зона специально создавалась Конгрессом США для обеспечения доступа к источникам энергии, крайне важным для национальной безопасности.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что работа Джо Байдена на посту президента принесла стране огромный вред. По его мнению, американский лидер «портит все, к чему прикасается».

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    Олег Давыдов
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