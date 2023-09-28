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17:40, 28 сентября 2023Мир

Россия и Украина вошли в новый состав Совета управляющих МАГАТЭ

Россия и Украина вошли в новый состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2024 гг.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Россия и Украина в числе прочих стран вошли в новый состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на 2023-2024 годы, говорится в сообщении организации на ее сайте.

Новый состав был сформирован 28 сентября на пленарном заседании Генеральной конференции МАГАТЭ. Украина вошла в число 11 вновь избранных членов совета, при этом в состав на 2022-2023 годы она не входила. Россия сохранила свое место.

Совет управляющих является одним из двух директивных органов МАГАТЭ наряду с ежегодной Генеральной конференцией государств-членов организации. Совет изучает финансовые отчеты, программу и бюджет МАГАТЭ и дает рекомендации Генеральной конференции. Он также назначает генерального директора, которым на данный момент является Рафаэль Гросси.

26 сентября сообщалось, что Гросси встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко на полях генконференции организации.

В марте Рафаэль Гросси ответил на предложение ограничить роль России в МАГАТЭ. Он подчеркнул, что решение подобных вопросов не в его полномочиях.

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    Антон Похиляк
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