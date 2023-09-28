Представители стран БРИКС захотели приехать на культурный форум в России

Представители стран БРИКС решили участвовать в культурном форуме в Петербурге

Представители стран БРИКС и ШОС проявляют интерес к Санкт-Петербургскому международному культурному форуму и готовы посетить его. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала 78.

Губернатор отметил, что подготовка к форуму ведется активно совместно с Министерством культуры РФ. «Его важно провести так, чтобы напомнить всем о величии российской культуры, ее огромном вкладе в мировое достояние. Это хорошо понимает культурная общественность в странах БРИКС и ШОС», — отметил Беглов.

Также он рассказал, что число непосредственных участников будет уменьшено, но ограничений по количеству гостей не планируется. Будут работать порядка 10 секций для специалистов. Также готовятся спектакли на ведущих сценах Петербурга.

Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября 2023 года. Его основными площадками станут Главный штаб Государственного Эрмитажа, Новая сцена Мариинского театра и Михайловский театр.

24 августа лидеры стран БРИКС решили принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Шесть государств станут полноценными членами организации с 1 января 2024 года.