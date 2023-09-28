Работу российской системы бронирования авиабилетов восстановили после DDoS-атаки

«Аэрофлот»: работа системы бронирования Leonardo восстановлена

Работу российской системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановили после массовой DDoS-атаки из-за рубежа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании «Аэрофлот».

«Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены», — уточнили в пресс-службе перевозчика.

Ранее стало известно, что система бронирования Leonardo подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа. О глобальном сбое рассказали в авиакомпаниях «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Red Wings.