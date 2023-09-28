Появились подробности о бое с диверсантами на границе Белгородской области

Shot: украинскую ДРГ вытеснили на заминированное поле в Белгородской области

Украинских диверсантов, которые пытались проникнуть в Белгородскую область, вытеснили на заминированное поле. Такие подробности о бое привел Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, после перехвата российскими военными и вытеснения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на минное поле прозвучало несколько взрывов, диверсанты понесли потери.

Предварительно, основной бой с диверсантами шел близ села Теребрено. О том, понесли ли потери российские военные, не сообщается.

Сообщения о бое с диверсантами ВСУ на границе Белгородской области появились утром в четверг, 28 сентября. Сама атака ДРГ произошла около 6:00 мск, диверсанты подошли к расположенному вдоль госграницы селу Староселье и пытались проникнуть в Россию с территории Сумской области Украины.

Атаку диверсантов уже отразили, но опасность новых боев сохраняется. На фоне попытки прорыва ДРГ в Краснояружском районе Белгородской области зафиксировали проблемы со связью.