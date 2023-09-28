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20:14, 28 сентября 2023Путешествия

Самолет со 176 пассажирами резко сменил курс из-за пожарной тревоги

News 18: самолет Air India резко сменил курс из-за пожарной тревоги

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Самолету авиакомпании Air India пришлось резко сменить курс из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщает издание News 18.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла с рейсом из Индии в Дубай. По данным источника, примерно через час после вылета в салоне сработал сигнал пожарной тревоги. Пилоты приняли решение сделать остановку в международном аэропорту Каннур в индийском штате Керала.

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Известно, что на борту лайнера находилось 176 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал.

«После ложной тревоги рейс Кожикоде — Дубай был перенаправлен в Каннур. Авиакомпания организовала для всех пассажиров альтернативный рейс, который доставит их в запланированный пункт назначения», — сообщили представители перевозчика.

Ранее сообщалось, что пилот авиакомпании Austrian Airlines почувствовал недомогание во время полета и не смог управлять самолетом. Непредвиденная ситуация произошла в воскресенье, 24 сентября, во время рейса пассажирского лайнера из Штутгарта в Вену.

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    Марина Черняк
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