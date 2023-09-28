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11:31, 28 сентября 2023Россия

В Москве дайвер с 20-летним опытом работы чистил бассейн и угодил в ловушку

Shot: в Москве 56-летний дайвер чистил бассейн и угодил рукой в ловушку в трубе

Фото: Clark Tai / Unsplash

В Москве 56-летний дайвер с 20-летним опытом работы чистил бассейн в микрорайоне «Олимпийская деревня» и угодил рукой в ловушку в трубе. Спасти мужчину не удалось, об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, обездвиженного сотрудника заметили в воде в спорткомплексе на Мичуринском проспекте. Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что опытный дайвер погрузился в бассейн на глубину шесть метров.

Рука работника застряла в трубе, он не сумел вытащить ее самостоятельно, а в баллоне закончился кислород.

По факту случившегося была организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области дети попали в больницу после купания в бассейне на базе отдыха.

В региональной прокуратуре уточнили, что утечка произошла из-за ненадлежащего обслуживания используемого на базе отдыха оборудования. Троих несовершеннолетних россиян доставили в медицинское учреждение, двоих из них — госпитализировали.

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    Анна Щербакова
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