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16:33, 28 сентября 2023Россия

Кадыров одной фразой ответил на слухи об ухудшении здоровья

Рамзан Кадыров фразой «Ахмат — сила!» ответил на слухи об ухудшении здоровья

Фото: Администрация Президента России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров одной фразой «Ахмат — сила!» ответил на слухи об ухудшении здоровья. Его комментарий опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Репортер в беседе с Кадыровым отметил, что за последние недели в соцсетях распространялась неоднозначная информация о самочувствии политика.

Комментируя это, глава Чечни поднял руку вверх и произнес религиозно-политический лозунг в честь своего отца Ахмата Кадырова, который в прошлом был лидером республики.

28 сентября президент России Владимир Путин принял главу Чечни в Кремле. Впоследствии Кадыров рассказал, что обсудил с главой государства экономику региона и вопросы спецоперации.

Кроме того, Кадыров отчитался о работе над оснащением участников спецоперации снаряжением и медикаментами, подчеркнув, что в дополнение к федеральным выплатам добровольцам из Чечни установили региональные.

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    Анна Щербакова
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