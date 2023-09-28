Появились кадры с места взрыва самогонного аппарата в российской многоэтажке

В сети появились кадры с места взрыва самогонного аппарата в Воронеже

В сети появились кадры с места взрыва самогонного аппарата в многоэтажном доме в Воронеже. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, что из квартиры на втором этаже российского дома вылетели стекла и москитная сетка. Рядом с местом взрыва на козырьке подъезда разбросаны обломки, которые взрывной волной выкинуло из квартиры.

О взрыве самогонного аппарата в Воронеже стало известно 28 сентября. Взрыв прогремел на улице Владимира Невского. Его эпицентр находился на втором этаже, пожара после взрыва не последовало. Никто не пострадал.

Ранее житель Башкирии загорелся из-за взрыва самогонного аппарата. Россиянина потушила жена, которая вызвала скорую и пожарных. Пострадавшего доставили в реанимацию с ожогами примерно 50 процентов тела, у супруги обгорели плечи, руки и лицо.