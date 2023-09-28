Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:11, 28 сентября 2023Россия

Появились кадры с места взрыва самогонного аппарата в российской многоэтажке

В сети появились кадры с места взрыва самогонного аппарата в Воронеже
СюжетВзрыв в Воронеже

В сети появились кадры с места взрыва самогонного аппарата в многоэтажном доме в Воронеже. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, что из квартиры на втором этаже российского дома вылетели стекла и москитная сетка. Рядом с местом взрыва на козырьке подъезда разбросаны обломки, которые взрывной волной выкинуло из квартиры.

О взрыве самогонного аппарата в Воронеже стало известно 28 сентября. Взрыв прогремел на улице Владимира Невского. Его эпицентр находился на втором этаже, пожара после взрыва не последовало. Никто не пострадал.

Ранее житель Башкирии загорелся из-за взрыва самогонного аппарата. Россиянина потушила жена, которая вызвала скорую и пожарных. Пострадавшего доставили в реанимацию с ожогами примерно 50 процентов тела, у супруги обгорели плечи, руки и лицо.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Республика Нагорный Карабах объявила о прекращении своего существования

    Обнаженная Оксана Самойлова опубликовала видео из душа

    Тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в финале Открытого кубка США

    Стали известны расходы России на космос в 2024-2026 годах

    Постпред Крыма назвал вызовом ракетную атаку ВСУ на Севастополь

    Цены на уран обновили рекорд

    Стало известно о бое с диверсантами ВСУ на границе Белгородской области

    Китайские хакеры украли десятки тысяч писем Госдепа США

    Россиянин купил дом и сделал в нем нарколабораторию для создания «синтетики»

    Россиянин передавал информацию украинской разведке и попал под статью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости