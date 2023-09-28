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14:17, 28 сентября 2023Россия

Минобороны заявило о поражении украинского Су-25

Минобороны: ВКС России поразили украинский Су-25 в районе Торецкого в ДНР

Фото: РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) российские военнослужащие поразили украинский Су-25. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что самолет Воздушных сил Украины был поражен в районе населенного пункта Торецкое. Его сбили Воздушно-космические силы (ВКС) России.

Ранее российские военные уничтожили истребитель Миг-29 на аэродроме Кульбакино Николаевской области. Тогда средства противовоздушной обороны перехватили пять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM и американскую противорадиолокационную ракету HARM.

До этого один истребитель Миг-29 был уничтожен на аэродроме Долгинцево под Днепропетровском.

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    Анастасия Шейкина
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