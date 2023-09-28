Мишустин заявил о завершении самого сложного периода для экономики России

Мишустин: российская экономика преодолела самый сложный период трансформации

К настоящему времени российская экономика сумела преодолеть самый сложный период трансформации. На этом фоне прогнозы о глубоком падении ВВП страны не оправдались, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит «Прайм».

России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и достаточно быстро вернуться к устойчивому росту. Главными причинами подобной динамики, как уточнил премьер-министр, стали стабильная ситуация на рынке труда и высокие темпы инвестиций. «В прошлом году никто из зарубежных экспертов не ожидал, что при таком колоссальном давлении валовой внутренний продукт просядет всего на два процента», — отметил Мишустин.

Сейчас восстановление экономической активности в стране идет более высокими темпами, чем прогнозировалось ранее. С учетом этого по итогам года рост российского ВВП может превысить два с половиной процента. В то же время властям необходимо и дальше оказывать поддержку базовым промышленным отраслям и системообразующим предприятиям, чтобы помочь им справиться с масштабным санкционным давлением со стороны западных государств, уточнил премьер.

«Сейчас надо продолжить работу по укреплению финансового суверенитета и обеспечению экономической устойчивости <...> Вместе с другими государствами мы находимся в процессе трансформации всей мировой финансовой системы», — заключил Мишустин.

Ранее премьер-министр России допустил, что по итогам 2023 года темпы роста мировой экономики могут оказаться самыми низкими за последние 15 лет за исключением периода коронавирусной пандемии. После завершения глобального финансового кризиса рост мировой торговли к концу 2008 года составил лишь 2,95 процента, хотя в период 2004-2007 годов был на уровне 8,74 процента.