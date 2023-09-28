В Белгородской области опровергли заход украинских диверсантов в регион

Оперштаб Белгородской области опроверг заход ДРГ в Староселье и Теребрено

Информация о том, что украинские диверсанты зашли на территорию Белгородской области, не соответствует действительности. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было», — опроверг появившиеся данные оперштаб.

Утром в четверг, 28 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Краснояружского района, сообщил оперштаб. По его данным, пограничники и сотрудники силовых структур вступили в бой на линии разграничения и не допустили прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в регион.

В оперштабе также опровергли данные об эвакуации жителей села Теребрено и призвали жителей сохранять спокойствие. Власти будут оперативно публиковать информацию об обстановке в регионе, добавили там.

Сообщения о бое с диверсантами ВСУ на границе Белгородской области появились утром в четверг, 28 сентября. Тогда стало известно, что атаку диверсантов уже отразили, но опасность новых боев сохраняется. На фоне попытки прорыва ДРГ в Краснояружском районе зафиксировали проблемы со связью. Губернатор Белгородской области не комментировал случившееся.