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07:03, 28 сентября 2023Забота о себе

Психолог объяснила отсутствие оргазма у многих женщин

Фото: Unsplash

Многие женщины не испытывают оргазм из-за незнания своей физиологии, считает психолог Анастасия Яровикова. Эту и другие причины отсутствия удовольствия она объяснила в комментарии «Ленте.ру».

Она заявила, что все виды оргазмов происходят от стимуляции клитора, имеющего сложное внутреннее строение. По ее словам, природа создала этот орган только для одного — удовольствия, наделив восемью тысячами нервных окончаний. Это, отметила она, в два раза больше, чем на головке полового члена.

К тому же, добавила собеседница «Ленты.ру», для получения максимального удовольствия женщине нужно пережить все циклы сексуальных реакций: возникновение психологического желания, возбуждение, лубрикацию, плато, оргазм и разрешение.

По ее словам, психологическое желание может появиться только при определенных обстоятельствах: наличии положительного прошлого опыта и хорошего настроения, уместности секса и привлекательности партнера. Иметь значение могут и другие факторы.

Возбуждение и лубрикация занимают примерно по пять минут. В это время повышается чувствительность эрогенных зон за счет активной стимуляции. Также происходит набухание сосков и клитора, расширение влагалища. В идеале прелюдия должна длиться минимум 15 — 20 минут, чтобы к клитору прилила кровь и организм был готов к комфортному вхождению члена

Анастасия Яровиковапсихолог

Плато, объяснила специалист, — это период с момента ввода члена до оргазма. Сам же оргазм с научной точки зрения — мышечный спазм, выводящий кровь из органов малого таза. И наконец для полного удовольствия женщина должна пережить разрешение, заключительную стадию, в момент которой происходит отток крови (фаза обратного развития), добавила Яровикова.

Также она посоветовала не оставлять без внимания и так называемую точку G. Психолог пояснила, что в этой зоне находится 600 нервных окончаний на квадратный миллиметр, благодаря чему можно получить оргазм.

Стимулировать зону G можно с помощью пальцев или специальных вибраторов, имеющих соответствующее назначение и форму. При пробужденной зоне G можно испытать «вагинальный» оргазм. Почему в кавычках? Потому что такого понятия в сексологии не существует. Это тот же клиторальный оргазм, но только от внутренней стимуляции

Анастасия Яровиковапсихолог
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Яровикова рассказала напоследок, что некоторые женщины могут испытывать такой вид оргазма даже от пенетрации пенисом. Это происходит только из-за того, что у них эта зона более чувствительная от рождения.

Ранее хирург Евгений Лешунов рассказал, как пластические операции способны улучшить качество секса. По его словам, с помощью пластики интимные зоны можно сделать более чувствительными.

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