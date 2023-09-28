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11:28, 28 сентября 2023Забота о себе

Названы десять правил ухода для безупречной кожи

Дерматокосметолог Амина Бердова рассказала, что кожа требует регулярного ухода

Фото: Nora Hutton / Unsplash

Кожа требует регулярного ухода, и это главное правило заботы о ней, рассказала дерматокосметолог Амина Бердова. Врач назвала «Ленте.ру» десять основных правил, которым нужно следовать ради безупречного здоровья кожи.

Врач отметила, что дважды в день необходимо очищать кожу, используя мягкий гель или молочко, а выбирать средство нужно по типу кожи. Дополнительное очищение, позволяющее избавиться от ороговевших клеток кожи, по ее мнению, также пойдет на пользу. Для этих целей можно применять маски, энзимные пилинги, пилинги-скатки на основе кислот и скрабы.

раз в 10
дней

можно делать скрабирование (не чаще)

«Не забывайте увлажнять кожу после очищения, какого бы типа она ни была, — напомнила Бердова. — Пользуйтесь сыворотками с активными компонентами, позволяющими коже получать максимум питательных веществ».

Врач призвала людей со всеми типами кожи пользоваться солнцезащитными средствами. Во время отдыха летом на открытом воздухе или на курорте всегда нужно наносить на лицо крем с высоким SPF, а загорать можно только до 11:00 и после 17:00, предупредила собеседница «Ленты.ру».

Питание должно быть максимально разнообразным и сбалансированным. Строгая диета вредит коже. Дважды в год пропивайте витаминные комплексы и коллаген

Амина Бердовадерматокосметолог

Бердова объяснила, что влага достается коже по остаточному принципу, поэтому многие люди жалуются на ее сухость. Избавиться от этой проблемы просто: нужно пить больше воды.

Врач также рассказала, что сон на неправильно подобранной подушке портит вид кожи и лица в целом. Для того, чтобы утром просыпаться красивыми, следует спать на ортопедической подушке. Это, по словам Бердовой, поможет предотвратить появление морщин на шее и отеков под глазами.

Меньше времени проводите в гаджетах. Они излучают так называемый «голубой свет», провоцирующий преждевременное старение и появление морщин

Амина Бердовадерматокосметолог
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Напоследок врач призвала соблюдать режим дня и избегать вредных привычек. «Помните, что сон — лучшее омолаживающее средство, так как во время него кожа восстанавливается и обновляется, — пояснила она. — Вредные привычки же вызывают преждевременное старение».

Ранее дерматолог Татьяна Бедаева рассказала, как избавиться от мешков под глазами. По ее словам, сделать это можно с помощью лазерного омоложения и других косметологических процедур.

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    Вера Владзиевская
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