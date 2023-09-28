Отсутствие снижения цен на топливо в России объяснили

Экономист Фролов: подешевевший бензин еще не появился на заправках в России

Принятые российским властями меры еще не сказались на стоимости бензина на автозаправках из-за того, что там пока продается топливо, закупленное примерно месяц назад по более высоким оптовым ценам, объяснил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Его слова приводит «360».

«Купленный сейчас бензин доедет до некоторых заправок только через месяц. И ожидать, что на этих заправках вдруг неожиданно начнут снижаться цены, не приходится», — предупредил эксперт.

Согласно оценке экономиста и политического аналитика Валерия Корнеева, приведенной в том же материале, цены на заправках, которые с оптовыми «никак юридически не завязаны», не будут снижаться до сделанного нефтяникам «конкретного внушения».

Из-за резкого роста цен на нефтепродукты 21 сентября в России запретили вывоз из страны бензина и дизельного топлива. В кабмине заявили, что временные ограничения помогут снизить цены на топливо для потребителей. В Минэнерго объяснили запрет борьбой с серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка.

Накануне, 27 сентября, замминистра энергетики России Павел Сорокин, выступая в Госдуме отметил, что для уменьшения стоимости топлива в стране необходимо время. В тот же день президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на удорожание бензина и выразил надежду, что меры кабмина дадут результат, поскольку, как заявил Путин, потребителя, который не видит снижения цен, «мало интересует» происходящее в других звеньях рыночных цепочек.