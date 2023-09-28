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15:08, 28 сентября 2023Экономика

В Минфине высказались о расширении прогрессивной шкалы налога на доходы

Силуанов: Минфин не планирует пересматривать прогрессивную шкалу НДФЛ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Минфин не планирует пересматривать прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и менять базовые налоги. Об этом в рамках Московского финансового форума рассказал глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

«Если мы посмотрим проекты законов, которые являются законами-"спутниками" к бюджету, никаких изменений базовых налогов не предусматривается», — высказался министр финансов.

Прогрессивная шкала НДФЛ действует в России с 2021 года — ставка для граждан с доходами более пяти миллионов рублей в год составляет не 13, а 15 процентов. При этом повышенный налог взимается только с той части заработка, что превышает пять миллионов. Два процентных пункта из поступлений поступают в федеральный бюджет, остальные 13 распределяются в региональные бюджеты.

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В 2022 году сборы от «налога для богатых» в консолидированный бюджет достигли 1,013 триллиона рублей, превысив показатель предыдущего года почти на 60 процентов. Федеральная казна за год получила 132 миллиарда — на 70 процентов больше, чем ожидал Минфин. В региональные бюджеты ушло 882 миллиарда вместо 553,7 миллиарда годом ранее.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести еще одну ступень для взимания доходов — для россиян с доходом более 25 миллионов рублей. 29 июня он обратился в Федеральную налоговую службу (ФНС) с идеей увеличить для таких граждан ставку налога до 20 процентов.

Член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала инициативу справедливой и отметила, что мера поможет менее обеспеченным слоям населения. В странах Запада прогрессивная шкала подоходного налога гораздо выше и гораздо более жесткая, поэтому изменение ставки НДФЛ не спровоцирует отток обеспеченных граждан из России, добавила она.

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    Вячеслав Агапов
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