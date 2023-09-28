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12:50, 28 сентября 2023Спорт

В РФС оценили допуск юношеских сборных России к турнирам

В РФС позитивно оценили допуск юношеских сборных России к международным турнирам

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Российском футбольном союзе (РФС) оценили предложение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить юношеские сборные России к турнирам. Заявление организации приводит «РБ Спорт».

«Это непростая работа, мы оцениваем такое решение позитивно, это большое достижение, которое свидетельствует о некоем изменении позиции УЕФА», — заявили в службе коммуникаций РФС.

26 сентября в Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. В организации подчеркнули, что выступают против возвращения России в число участников соревнований под эгидой УЕФА. Позднее с аналогичными заявлениями выступили Польша, Дания, Латвия, Литва и Швеция. Украина призвала и другие страны бойкотировать игры.

Ранее в тот же день исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

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    Ксения Курашкина
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