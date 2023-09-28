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15:47, 28 сентября 2023Забота о себе

Психолог объяснил желание некоторых женщин быть любовницами

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Мотивы быть любовницей разнятся от меркантильного интереса до веры в настоящую любовь, считает психолог Петр Галигабаров. Желание некоторых женщин жить в роли любовниц специалист объяснил в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, с точки зрения схема-терапии, характер и стремления людей нужно рассматривать с точки зрения подростковых отношений с родителями, особенно с отцом. Например, из-за раннего ухода отца из ее жизни девушка могла усвоить схему «отверженности», из-за которой, став взрослой, начинает выбирать ненадежных мужчин, в том числе женатых, объяснил психолог.

Если же отец был грубым либо нарциссичным, то срабатывает схема «ожидание жестокого обращения». В этом случае женщины выбирают в партнеры грубых и эгоистичных мужчин, которые, также могут быть женатыми. Вслух причины своей роли любовницы девушки могут объяснять большим чувством, в душе страдая от бега по замкнутому кругу разочарований

Петр Галигабаровпсихолог
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Психолог также отметил, что, выбирая роль любовницы, женщина может стремиться закрыть свою потребность в принятии, безопасности, сексе, психологической близости. Кроме того, женщина может согласиться на такой статус в отношениях из-за неуверенности в собственной красоте и том, что может стать единственной и любимой, добавил собеседник «Ленты.ру».

«Статус любовницы может иметь множество последствий. Женщину могут одаривать, ради нее могут оставить семью, а могут и бросить ее саму», — подытожил Галигабаров.

Ранее Петр Галигабаров назвал способы сделать женщину инициатором секса. Для этого он посоветовал писать возлюбленной сообщения с рассказами о своих желаниях.

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    Вера Владзиевская
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