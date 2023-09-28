Захарова прокомментировала направление в Литву двух самолетов-разведчиков НАТО

Представитель МИД Захарова прокомментировала направление в Литву самолетов НАТО

НАТО продолжает агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у границ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя направление в Литву двух самолетов-разведчиков AWACS. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, все рассказы НАТО о рутинном взаимодействии с членами альянса оказываются враньем.

Ранее стало известно, что НАТО направит в литовский город Шяуляй два самолета с наблюдением бортовой системы предупреждения и управления (AWACS) для наблюдения за военной деятельностью России вблизи границ альянса.

Позднее, как следовало из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar, военный самолет с номером полета NATO12 барражировал в районе литовского Шауляя. Отмечается, что это самолет AWACS E-3A Sentry Североатлантического альянса, базирующийся в Турции.