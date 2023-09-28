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19:14, 28 сентября 2023Мир

Захарова прокомментировала направление в Литву двух самолетов-разведчиков НАТО

Представитель МИД Захарова прокомментировала направление в Литву самолетов НАТО
Фото: Christof Koepsel / Getty Images

Фото: Christof Koepsel / Getty Images

НАТО продолжает агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у границ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя направление в Литву двух самолетов-разведчиков AWACS. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, все рассказы НАТО о рутинном взаимодействии с членами альянса оказываются враньем.

Ранее стало известно, что НАТО направит в литовский город Шяуляй два самолета с наблюдением бортовой системы предупреждения и управления (AWACS) для наблюдения за военной деятельностью России вблизи границ альянса.

Позднее, как следовало из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar, военный самолет с номером полета NATO12 барражировал в районе литовского Шауляя. Отмечается, что это самолет AWACS E-3A Sentry Североатлантического альянса, базирующийся в Турции.

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    Анастасия Яланская
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