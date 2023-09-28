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10:43, 28 сентября 2023Ценности

Бывшая возлюбленная Тимати показала фото в нижнем белье после липосакции

Фото: @missalena.92

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова показала фото в нижнем белье после липосакции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 30-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркало в кремовом спортивном топе и зеленых пижамных шортах. На лице девушки отсутствует макияж, а волосы она распустила и уложила в локоны.

Ранее Шишкова перенесла липосакцию после борьбы с анорексией. На опубликованных кадрах врач позирует вместе с моделью, которая пришла к нему на осмотр.

Позже Шишкова объяснила желание сделать упомянутую манипуляцию. Знаменитость заявила, что решилась на операцию не для того, чтобы избавиться от лишних килограммов.

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    Карина Черных
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