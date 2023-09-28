ЦБ дал прогноз по будущему российской экономики

Российский Центробанк допустил усиление санкций из-за разделения стран на блоки

Российский Центробанк представил альтернативные сценарии развития экономик и дал прогноз насчет российской экономики. Об этом говорится в обновленном проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и периода 2025 и 2026 годов». Документ опубликован на сайте регулятора.

ЦБ описал несколько сценариев. «Усиление фрагментации» предполагает дальнейшее усиление процесса разделения стран на блоки на фоне роста геополитической напряженности. «Возможное дальнейшее усиление фрагментации будет выражаться в стремлении стран локализовать производства на своих территориях, ограничить доступ конкурентов к экономике и технологиям, строить партнерства по географической близости и дружественности в геополитической повестке», — говорится в сообщении. В этом случае санкционное давление на российскую экономику может стать еще сильнее. Как следствие, инфляция в случае реализации сценария «Усиление фрагментации» в 2024 году составит 5-7 процентов.

Альтернативный сценарий «Рисковый» предполагает сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах, что заставляет центральные банки ужесточать денежно-кредитную политику. «Быстрое повышение процентных ставок ухудшит состояние финансовых организаций. Реализация процентного риска для финансового рынка может обернуться ростом неуверенности и масштабным бегством из рисковых активов», — указал регулятор и предупредил, что в этом случае может разразиться мировой кризис, сопоставимый по масштабам с тем, что произошел в 2007-2008 годах.

В этом случае российская экономика сможет перейти к восстановительному росту только в 2026-м, а возвращение к сбалансированному росту «произойдет за пределами прогнозного периода».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила эффективность повышения ставки для поддержки рубля. По ее словам, при сохранении ставки в 7,5-8,5 процента рубль был бы гораздо слабее.