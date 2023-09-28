Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:05, 28 сентября 2023Экономика

ЦБ дал прогноз по будущему российской экономики

Российский Центробанк допустил усиление санкций из-за разделения стран на блоки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российский Центробанк представил альтернативные сценарии развития экономик и дал прогноз насчет российской экономики. Об этом говорится в обновленном проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и периода 2025 и 2026 годов». Документ опубликован на сайте регулятора.

ЦБ описал несколько сценариев. «Усиление фрагментации» предполагает дальнейшее усиление процесса разделения стран на блоки на фоне роста геополитической напряженности. «Возможное дальнейшее усиление фрагментации будет выражаться в стремлении стран локализовать производства на своих территориях, ограничить доступ конкурентов к экономике и технологиям, строить партнерства по географической близости и дружественности в геополитической повестке», — говорится в сообщении. В этом случае санкционное давление на российскую экономику может стать еще сильнее. Как следствие, инфляция в случае реализации сценария «Усиление фрагментации» в 2024 году составит 5-7 процентов.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
В «Почте России» растет финансовая дыра. Как власти и бизнес предлагают спасать госкомпанию?
В «Почте России» растет финансовая дыра. Как власти и бизнес предлагают спасать госкомпанию?
26 сентября 2023

Альтернативный сценарий «Рисковый» предполагает сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах, что заставляет центральные банки ужесточать денежно-кредитную политику. «Быстрое повышение процентных ставок ухудшит состояние финансовых организаций. Реализация процентного риска для финансового рынка может обернуться ростом неуверенности и масштабным бегством из рисковых активов», — указал регулятор и предупредил, что в этом случае может разразиться мировой кризис, сопоставимый по масштабам с тем, что произошел в 2007-2008 годах.

В этом случае российская экономика сможет перейти к восстановительному росту только в 2026-м, а возвращение к сбалансированному росту «произойдет за пределами прогнозного периода».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила эффективность повышения ставки для поддержки рубля. По ее словам, при сохранении ставки в 7,5-8,5 процента рубль был бы гораздо слабее.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Армения хочет обойти решение об «аресте» Путина, но ратифицировать Римский статут. Как это изменит отношения с Россией?

    Из Черногории экстрадировали находившегося в международном розыске россиянина

    Захарова прокомментировала направление в Литву двух самолетов-разведчиков НАТО

    Режиссер «Айты» высказался о запрете своего фильма

    Российский летчик назвал особенности Су-57

    Покупка мужчиной нового iPhone обернулась скандалом и разводом

    В МИД России отказались признать талибов террористами по существу

    Обстрелявшего жилой дом из гранатомета украинского военного осудили

    Лицеистов ВШЭ вызвали к директору из-за флага с фразой «Мы русские, с нами бог»

    Педиатр предупредила об опасности поделок из опавших листьев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости