Ломающих скульптуры россиян призвали учить и сажать

Глава «Гормоста» Иванков: обносить «Принцессу Турандот» забором не планируется

В ГБУ «Гормост» не собираются обносить забором фонтан-памятник «Принцесса Турандот», расположенный у театра Вахтангова на Арбате в Москве, который второй раз за месяц портят пьяные россияне. Об этом «Подъему» рассказал глава учреждения Юрий Иванков.

По его словам, колючей проволокой обносить памятник не планируется. Вместо этого Иванков предложил «учить идиотов», ломающих скульптуру. «Это ж наши люди. Вон взять и оштрафовать, в тюрьму посадить», — предложил он. Иванков также заявил, что департамент культурного наследия в настоящее время разрабатывает проект по восстановлению памятника.

Расположенный на Арбате фонтан-памятник подвергался атакам пьяных москвичей два раза за сентябрь. Так, 9 сентября один из элементов статуи не выдержал веса мужчины, который решил на нее забраться, и откололся. Злоумышленник упал и получил перелом пяточной кости, из-за чего попал в больницу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о вандализме.

Повторному нападению памятник подвергся в ночь на 28 сентября. Пьяный мужчина запрыгнул на скульптуру и рухнул в воду с высоты, отломав часть памятника. Сообщалось, что его разыскивает полиция.