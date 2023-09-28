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13:35, 28 сентября 2023Бывший СССР

В Кремле оценили вероятность визита Путина в Армению

Пресс-секретарь Песков: президент России Путин не планирует визит в Армению

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует визит в Армению. Так вероятность поездки оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Также пресс-секретарь заявил, что в России не приветствуют решение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). По его словам, Армения прекрасно знает о «трудно укладывающемся» решении МУС, имея в виду выданный судом ордер на арест Путина.

При этом Песков выразил надежду, что признание Римского статута не скажется негативно на отношениях Москвы и Еревана.

Ранее 28 сентября в парламенте Армении дали положительное заключение о проекте ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Одновременно с этим Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение, чтобы юридически решить вопрос о Римском статуте МУС.

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    Антон Похиляк
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