В Кремле оценили вероятность визита Путина в Армению

Пресс-секретарь Песков: президент России Путин не планирует визит в Армению

Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует визит в Армению. Так вероятность поездки оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Также пресс-секретарь заявил, что в России не приветствуют решение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). По его словам, Армения прекрасно знает о «трудно укладывающемся» решении МУС, имея в виду выданный судом ордер на арест Путина.

При этом Песков выразил надежду, что признание Римского статута не скажется негативно на отношениях Москвы и Еревана.

Ранее 28 сентября в парламенте Армении дали положительное заключение о проекте ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Одновременно с этим Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение, чтобы юридически решить вопрос о Римском статуте МУС.