Опубликовано видео встречи Путина и Кадырова

Кремль опубликовал кадры встречи Владимира Путина и Рамзана Кадырова

В сети появились кадры встречи президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Их публикует Кремль в Telegram-канале.

На ролике видно, как Путин и Кадыров приветствуют друг друга в Кремле и садятся за стол. Затем глава государства предлагает главе Чечни обсудить экономическую ситуацию в республике и характеризует ее как положительную.

Путин и Кадыров провели встречу в четверг, 28 сентября. На ней Путин также попросил чеченского лидера передать наилучшие пожелания участникам специальной военной операции.

До этого журналисты кремлевского пула анонсировали встречу главы государства, которая «даст ответы на многие вопросы». Они не приводили других подробностей планирующегося мероприятия.