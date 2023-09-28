Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:33, 28 сентября 2023Среда обитания

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после приостановки
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после временной приостановки. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в публикации. О перекрытии движения машин стало известно 28 сентября в 12:31 по московскому времени.

Тогда находящихся в пунктах досмотра и на мосту водителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Однако о причинах приостановки не сообщалось.

Ранее россиян предупредили о планах полностью перекрыть движение на Крымском мосту на всю ночь — с 21:00 28 сентября до 06:00 29 сентября. Как пояснили сотрудники, там будут проводиться восстановительные работы. Водителей попросили заранее планировать поездки.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Умер сыгравший Дамблдора в «Гарри Поттере» актер Майкл Гэмбон

    Раскрыт уникальный способ купить дешевое жилье

    Российскому бизнесу пообещали нелегкую жизнь

    В США оценили применение Украиной против России ракет ATACMS с кассетной частью

    Зеленский признал отсутствие данных о поставке иранских ракет России

    Расходы на охрану воздуха впервые превысили траты на ископаемое топливо

    Названы сроки окончания бабьего лета в Москве

    Внешность Дженнифер Лоуренс раскритиковали в сети фразой «что с лицом»

    Украинского военного приговорили к 20 годам колонии за убийство мирного жителя

    Павел Деревянко рассказал об обмане бывшего друга на 45 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости