Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после приостановки

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после временной приостановки. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в публикации. О перекрытии движения машин стало известно 28 сентября в 12:31 по московскому времени.

Тогда находящихся в пунктах досмотра и на мосту водителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Однако о причинах приостановки не сообщалось.

Ранее россиян предупредили о планах полностью перекрыть движение на Крымском мосту на всю ночь — с 21:00 28 сентября до 06:00 29 сентября. Как пояснили сотрудники, там будут проводиться восстановительные работы. Водителей попросили заранее планировать поездки.