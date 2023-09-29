Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 29 сентября 2023Мир

Семь стран ЕС заказали боеприпасы в рамках плана военной помощи Украине

Reuters: семь стран ЕС заказали артснаряды в рамках плана военной помощи Украине

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Семь стран ЕС заказали боеприпасы в рамках плана Европейского союза по предоставлению военной помощи Украине, чтобы в кратчайшие сроки передать Киеву необходимые артиллерийские снаряды и пополнить истощенные запасы западных стран. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о заказах 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, размещенных в рамках контрактов, согласованных Европейским оборонным агентством (EDA). Агентство обращает внимание, что данные боеприпасы являются одними из наиболее важных в конфликте на Украине.

«Семь государств-членов ЕС уже разместили заказы на 155-миллиметровые боеприпасы по ускоренной процедуре EDA», — заявили в EDA.

В оборонном агентстве добавили, что в ближайшие недели и месяцы могут появиться дополнительные заказы, например для пополнения национальных запасов. При этом EDA отказалось назвать страны и сообщить размер заказов, объяснив это конфиденциальностью информации. Однако в ответ на запросы Reuters Литва и Люксембург подтвердили, что входят в число семи стран. Министерство обороны Люксембурга также уточнило, что выделило на эти цели два миллиона евро.

В марте 2023 года сообщалось, что страны ЕС согласовали план главы евродипломатии Жозепа Борреля, который касается поставок Украине артиллерийских снарядов на сумму два миллиарда евро. Уточнялось, что 20 стран Евросоюза примут участие в проекте по закупкам миллиона снарядов и ракет для Киева в течение года.

При этом позднее газета Politico писала, что страны Европейского союза могут не справиться с наращиванием производства боеприпасов для Украины. Так, отмечало издание, ЕС создавался как экономический мирный проект без военных амбиций, поэтому текущая ситуация для него — тяжелый вызов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Белгородская область подверглась массированному минометному обстрелу

    В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку «Я — русский»

    Мужчины и женщины перечислили худшие поступки бывших

    Захарова указала МАГАТЭ на необоснованные обвинения против России

    Подсчитаны расходы на работу президента

    Трое заключенных сбежали из российской колонии-поселения

    Украинцев предупредили о последствиях реализации идеи о пулемете в каждом доме

    Правительство Армении назвало число переехавших в страну жителей Карабаха

    Финский нападающий вернулся в КХЛ

    Германия договорилась о встрече с пятью центральноазиатскими странами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости