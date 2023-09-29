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Саудовская Аравия - Про лига|8-й тур
09:34, 29 сентября 2023Спорт

Акинфеев ответил на вопрос о возможном переходе в Саудовскую Аравию

Игорь Акинфеев заявил, что не согласился бы перейти в клуб из Саудовской Аравии

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии. Его слова приводит «Российская газета».

«Поехал бы в Саудовскую Аравию? Нет. Лучшее место окончания карьеры — Сочи. Кто-то за деньги играет, кто-то из-за любви к футболу», — заявил он.

Ранее Акинфеев согласился с призывом главного тренера сборной России Валерия Карпина к игрокам уезжать в Европу. «Совершенно нормально отнесся к этим словам — пускай едут. Если их кто-то там ждет — то пожалуйста», — заявил он, обратив внимание на то, что при соответствующих предложениях нужно ехать в европейские чемпионаты.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

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    Андрей Стрельцов
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