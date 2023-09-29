Психологи спасли бывшего футболиста «Локомотива» от суицида

Психологи спасли бывшего футболиста «Локомотива» Алексиса Бека-Бека от суицида

Спецслужбы и психологи спасли бывшего футболиста «Локомотива» Алексиса Бека-Бека от суицида. Об этом сообщает RMC Sport.

Отмечается, что полузащитник «Ниццы» отошел от края моста. Сейчас он находится в безопасности.

Ранее 29 сентября стало известно, что Бека-Бека встал на краю моста Маньян высотой 100 метров, расположенного на трассе в Ницце во Франции, и пригрозил совершить суицид. Отмечается, что причиной этого поступка мог стать разрыв отношений с девушкой. На место происшествия прибыли оперативные службы и психологи. Движение по мосту перекрыли, на подъездах образовалась пятикилометровая пробка.

Хавбек перешел в «Локомотив» летом 2021 года из французского «Кана». В 2022 году он перешел в «Ниццу». Полузащитник также известен по выступлениям за молодежную, юношескую и олимпийскую сборные Франции.