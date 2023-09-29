Раскрыт безопасный способ вернуться из Европы в Россию на автомобиле

«Известия»: безопаснее всего вернуться на машине в РФ из Европы через Турцию

Российские туристы раскрыли безопасный способ вернуться на родину из стран Европейского союза (ЕС) на машине. Об этом они рассказали «Известиям».

Так, для собственного спокойствия большинство отечественных путешественников выбирают путь в Россию через Болгарию, Турцию и Грузию. Строже всего к автомобилям с российскими номерами в настоящее время относятся в Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии и Польше.

«Ехали из Литвы на машине с нарушением таможенного режима, — сообщил собеседник газеты Владимир. — Решили не испытывать судьбу и на границы Прибалтики с Россией не поехали».

Таким путем мужчине пришлось проехать лишних 5000 километров. По его словам, несмотря на то, что пограничных пунктов внутри Еврозоны нет, на выезде из стран можно натолкнуться на так называемые «карманы», где дежурят сотрудники полиции и таможни.

«Самой волнительной была "граница" Польша — Словакия, — добавил Владимир. — Мне повезло, потому что люди в форме остановили и проверяли другое авто. Я проскочил мимо на скорости 90 километров в час».

При этом путешественник обратил внимание, что российские номера вызвали у пограничников неподдельный интерес. «Они буквально были готовы все бросить и бежать за мной», — пояснил он.

Между тем на границе ЕС с Турцией, в Болгарии, у россиянина потребовали только паспорт, документы на машину и зеленую карту — международную страховку автогражданской ответственности. «Смотрят штрафы, в частности, за платные дороги, — пояснил он. — А в остальном все, как обычно, никого ничего особо не интересует».

Ранее в сентябре таможня Литвы озвучила владельцам российских автомобилей сроки для вывоза транспортных средств с территории Евросоюза (ЕС). Уточняется, что машины с российскими номерами, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть страну и всю территорию ЕС в течение полугода со дня прибытия.