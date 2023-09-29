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11:25, 29 сентября 2023Из жизни

Мужчина попал под суд из-за лжи после измены с проституткой

Фото: PHUOC LE / Unsplash

Житель Австралии попал под суд после того, как инсценировал собственное похищение, чтобы изменить возлюбленной с проституткой на Новый год. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летний Пол Иера из города Вуллонгонг, штат Новый Южный Уэльс, вышел из дома около 12 часов ночи 31 декабря 2022 года. Он заявил партнерше, что ему нужно срочно встретиться с «финансовым консультантом». Через некоторое время женщина получила сообщение, что Иера похищен. Злоумышленники заявили, что хотят получить его мотоцикл в качестве выкупа.

Австралийка испугалась и сразу же позвонила в полицию. На следующее утро правоохранители заметили на улице фургон Иеры, бросились в погоню и вынудили водителя остановиться. Они думали, что в машине находятся преступники, однако там был только сам владелец. Мужчина заявил, что его похитили «неизвестные мужчины с Ближнего Востока», но ему удалось сбежать.

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Детективы начали расследование и стали проверять камеры видеонаблюдения в городе. После 12 дней работы они выяснили, что Иера провел новогоднюю ночь с проституткой.

В конце сентября суд приговорил австралийца к трем годам исправительных работ. Кроме того, его обязали выплатить местным полицейским 16 тысяч австралийских долларов (около 990 тысяч рублей) компенсации за 200 часов рабочего времени, потраченного на расследование его «похищения».

Ранее сообщалось, что 21-летняя студентка из индийского города Канпур инсценировала собственное похищение, чтобы получить денежный выкуп от родителей. Она отправила родителям видеозапись, на которой с повязанным на лице платком утверждала, что ее держат в неволе.

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    Никита Савин
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